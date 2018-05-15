الملك سلمان لـ”السديس”: “كأني ألاحظ تغيرًا في طعم ماء زمزم”

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالرحمن السديس، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك سلمان بن عبدالعزيز، للاطمئنان على سلامة ونقاء ماء زمزم.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، أكد السديس أن الملك سلمان قال له: “كأني ألاحظ تغيراً في طعم ماء زمزم، هل تضيفون إليه شيئاً؟”.

وأضاف أن “العاهل السعودي شدد على ضرورة الحفاظ على جودة ماء زمزم، والعمل على راحة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام”.

ولفت السديس إلى أنه “يجري العمل على مشروع تطويري كبير لسقيا زمزم، بحيث يكون ماء زمزم في متناول الجميع بسعر رمزي، وسيتم طرح عبوات متنوعة للقضاء على السوق السوداء والغش في ماء زمزم”.