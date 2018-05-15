قبيل رمضان.. سعوديون يتساءلون: القصبي أم السدحان؟

طرح ناشطون سعوديون عبر “تويتر” سؤالًا طريفًا عمن يمكن أن تختاره من الفنانين القديرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان لمتابعته في رمضان.

وتفاعل مغردون عبر هاشتاغ (#السدحان_او_القصبي) إذ أبدوا آراءهم الشخصية في اختيارهم لأحد الفنانين، في حين تمنى آخرون عودة التعاون الفني بينهما.

وعلقت مغردة تدعى خلود بقولها: “كلهم، ليتهم يرجعون يمثلون سوا”، فيما قال محمد بن علي الحميدي: “مكملين بعض والله”.

ووصفهما البعض بأنهما “ثنائي لا يتعوض”.

واعتبر أحمد أن “ناصر القصبي هو أفضل كوميدي سعودي”.

ورأى عبدالرحمن أنه “لولا خفة دم القصبي ما عرفنا السدحان.. السدحان يقارن مع الحيان وبشير الغنيم وفي ظني كلهم أخف دم منه.. ورغم ذلك القصبي لا يمثلني فكرياً”.

لكن المغرد نوافيتش قال: “عن نفسي أشوف السدحان افضل قدر يمثل الهندي، ابومساعد، ابوحسين، محيميد، بن بطاش كان يقدم كوميديا هادفه لها رسايل اشوف هو سبب بروز القصبي”.

يذكر أن الفنانين السعوديين منذ الخلاف الذي نشب بينهما، لم يعودا للتمثيل سويًا، رغم مطالبات عديدة من جمهورهما بذلك.

ويستعد الفنان ناصر القصبي في رمضان هذا العام لتمثيل بطولة مسلسل “العاصوف”، بينما سيشارك عبدالله السدحان في بطولة مسلسل “بدون فلتر”.