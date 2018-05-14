السعودية تعدم مواطنًا مدانًا بجريمة قتل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، أنها نفّذت حكم الإعدام قصاصًا بحق شاب في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير؛ أدين بجريمة قتل.

وتعود تفاصيل القضية التي أدين بها الجاني المدعو هادي بن حسن بن هادي المشيخي، إلى قيامه بأخذ المجني عليه المدعو أحمد بن زيد بن فواز أبو طالب، إلى منطقة صحراوية وتركه بها متعمّدًا دون إسعافه والإبلاغ عنه، وتكتمه على مكان وجوده؛ ما أدّى إلى وفاته، بحسب ما ذكرت صحيفة “سبق” السعودية.

وكانت الأجهزة الأمنية السعودية تمكنت من إلقاء القبض على الجاني الذي اعترف خلال التحقيقات بارتكابه لجريمته، وتمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، حيث صدر بحقه قرار الحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا.