الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا حوثيًا من نوع بدر أطلق باتجاه نجران

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض القوات الجوية السعودية لصاروخ حوثي قصير المدى من نوع بدر أطلق باتجاه منطقة نجران جنوب المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، بأنه و”في تمام الساعة السادسة واثنين وأربعين دقيقة (18:42) من مساء اليوم الأربعاء فشلت الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في إطلاق صاروخ قصير المدى من نوع بدر أطلق من داخل الأراضي اليمنية (شمال صعدة) باتجاه المملكة، وسقط في منطقة صحراوية غير آهلة بالسكان”.

وتابع: “ولم ينتج عنه أي أضرار- ولله الحمد- حتى وقت إصدار هذا البيان”، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح العقيد المالكي أن “الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران) وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان”، مبينًا أن “هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممي (2216) و(2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”.