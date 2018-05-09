“الشؤون الإسلامية” بالسعودية: الاكتفاء بـ4 مكبرات صوت للمساجد وتخفيف الصلاة في رمضان

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية المساجد والجوامع بألا تزيد مكبرات الصوت فيها عن 4 فقط.

وقال مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، الدكتور صلاح السميح، إن توجيهات صدرت لمنسوبي المساجد في إطار الاستعداد لرمضان، أبرزها منع التشويش بمكبرات الصوت وضبطها على درجة أقل من النصف، وفتح المساجد طوال اليوم، ومنع جميع مظاهر التسول، والتخفيف على الناس في الصلوات، مبينًا أنه تم ترخيص مشاريع تفطير الصائمين على مستوى المنطقة وفي وقت مبكر، وفق موقع “أخبار 24”.

بدوره، طالب أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز الأئمة والخطباء بالبقاء في مساجدهم وجوامعهم خلال شهر رمضان، وعدم السفر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلاله.

وكشف، خلال لقائه مع أئمة وخطباء مساجد المنطقة، أن قرب المساجد من بعضها عند رفع الصوت في الصلوات الجهرية قد يؤثر على البعض، داعيًا إلى عدم امتهان القرآن؛ حيث يخطئ البعض في أحيان كثيرة ويرفع الصوت، فيسمع القرآن في أماكن لا يجوز أن يسمع فيها.