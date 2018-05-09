نتائج “مفاجئة” بقضية الوافد “الدهّان” ومنشأته الصحية في السعودية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عبر صفحتها الرسمية “تويتر”، عن نتائج تحقيقها في واقعة ضبط وافد “دهان” يعمل بمهنة طبيب في إحدى المنشآت الصحية الشهيرة.

ونفت الوزارة في تغريدة لها، ممارسة الوافد لأي مهنة صحية بالمنشأة، وقالت: “بعد التحقق من تقرير الزيارة الميدانية لمقر المنشأة الصحية الخاصة في الرياض تبين أن الوافد لا يمارس مهنة طب الأسنان أو أي مهنة صحية. وجرى التنسيق مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراء اللازم”.

بعد التحقق من تقرير الزيارة الميدانية لمقر المنشأة الصحية الخاصة في #الرياض تبيّن أن الوافد لا يمارس مهنة طب الأسنان أو أي مهنة صحية، وجرى التنسيق مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراء اللازم.#دهان_بمرتبه_طبيب_اسنان https://t.co/5XF2FbBxNx — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) May 8, 2018

وكانت فرق تفتيش الرياض التابعة لوزارة العمل ضبطت في جولة ميدانية وافدًا بمهنة “دهان”، ذكرت أنه امتهن العمل في مجال طب الأسنان، لافتة إلى ضبطها مخالفات لوافدين يعملون في مهن مقصورة على السعوديين.

ولم تورد “العمل” المزيد من التفاصيل، حول ملابسات تواجد الوافد الذي تم ضبطه في المنشأة.

ويدخل بعض الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، بمسميات وظيفية مغايرة لتخصصاتهم الحقيقية، التي لا يحق لغير المواطنين العمل بها، لكنهم يمارسون تلك الوظائف في بعض المؤسسات.