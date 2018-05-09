ما قيمة أملاك رجل الأعمال السعودي معن الصانع بالمزاد العلني الثاني؟

تجاوزت حصيلة المزاد العلني الثاني لرجل الأعمال السعودي معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، على الرخام والسيراميك والأثاث 29 مليون ريال.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية” المحلية،، أن المزاد شهد حضورًا ومنافسة قوية تعكس أهمية المعروضات بالنسبة للشركات والمؤسسات والمستثمرين أصحاب الأنشطة المتعددة المرتبطة بمحتويات المزاد، إذ شهد حضورًا كبيرًا من مناديب الشركات والمؤسسات، وتم ترسية كميات كبيرة من معروضات المزاد على 12 شركة ومؤسسة بعد منافسة كبيرة في اليوم الأول.

وأوضح مجلس إدارة التكتل اتقان المنفذ للمزادات، أن إحدى المؤسسات المشاركة في المزاد قامت بشراء معروضات بلغت قيمتها الإجمالية 7.73 مليون ريال، منها 3.9 مليون خصصت لشراء أنواع متعددة من السراميك.

وجرى تخصيص المزاد لبيع أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع من أجود أنواع الرخام (ألواح وصناديق) والسيراميك بمقاسات وأشكال متنوعة، إضافة إلى محتويات أكثر من 51 مستودعًا تضم “منقولات” تشمل تجهيزات منزلية ومكتبية، وأثاثًا منزليًا ومكتبيًا وسجادًا وديكورات، وتحفًا، وأجهزة كهربائية، وأدوات مطبخ، وأدوات صحية، وقرطاسية، وقطع غيار سيارات، ومواد بناء، ومكيفات مركزية، وقطع غيار للتكييف، ومضخات مياه، وسلالم كهربائية، وغيرها.

وتعد المعروضات في المزاد فرصة استثمارية كبرى تناسب جميع المستويات من المستثمرين والتجار وأصحاب المشاريع، حيث التنوع في المعروضات وفرص الاستثمار بها.

يذكر أن محكمة التنفيذ بمنطقة الخبر أسندت مهام تتبع وحصر وحراسة وبيع موجودات معن بن عبدالواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات المالية إلى تكتل إتقان الذي تقوده شركة إتقان العقارية.

وتخلفت مجموعة سعد التي يديرها رجل الأعمال السعودي معن الصانع عن سداد ديون في 2009، في أكبر انهيار مالي تشهده المملكة، لتتحمل بنوك محلية ودولية ديونًا غير مسددة بنحو 22 مليار دولار.

وضمن سعي المملكة لاجتثاث الفساد وتنفيذ مبدأ محاسبة الجميع، أمر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في شهر أكتوبر العام الماضي، بالقبض على الصانع بسبب عدم سداد الديون.