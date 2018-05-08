بعد قرار ترامب.. السعودية تؤكد التزامها بدعم استقرار أسواق النفط

قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، مساء الثلاثاء، إن المملكة ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي.

وأضافت الوزارة، في بيان، إن السعودية ستعمل مع كبار المنتجين والمستهلكين داخل أوبك وخارجها للحد من آثار أي نقص في الإمدادات.

تصريح الوزارة جاء بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني.

والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بنحو سبعة ملايين برميل يوميًا، وأكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فيما تبلغ صادرات إيران نحو 2.6 مليون برميل يوميًا.