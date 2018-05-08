السعودية تعلن موقفها من قرار ترامب حول الاتفاق النووي مع إيران

قالت السعودية إنها تؤيد وترحب بالخطوات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وذكر بيان للخارجية السعودية نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن المملكة تؤيد ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض عقوبات على إيران‎.

وأضاف البيان أن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي، كان مبنيًا على قناعة بضرورة العمل للحد من انتشار أسلحة الدمار.

ودعت السعودية خلال البيان المجتمع الدولي إلى أن يتخذ موقفًا حازمًا وموحدًا تجاه إيران، وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، مؤكدة أن المملكة تؤكد مجددًا تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية التي سبق أن أعلن عنها الرئيس الأمريكي تجاه إيران.

وتؤكد السعودية -بحسب البيان- استمرارها في العمل مـع شركائها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمجتمع الدولي، لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، وضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين.

وذكر بيان السعودية أن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة ( ٥ + ١ ) كان مبنيًا على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إلا أن ايران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها، واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الارهابية في المنطقة بما في ذلك حزب الله وميليشيا الحوثي.