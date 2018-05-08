ناشطون: محمد بن سلمان أقنع ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بعد انتظار طويل، وأعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الدولية مع إيران، عام 2015.

وجاء القرار رغم اعتراض الدول الأوروبية، ومحاولتها المستميتة لثني ترامب عن الانسحاب، باقتراح حلول بديلة، أو تعديل على الاتفاق يسمح ببقاء الولايات المتحدة طرفًا فيه، لمنعها من إعادة فرض العقوبات على طهران.

واعتبر محللون سياسيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن انسحاب ترامب بدون موافقة أطراف دولية فاعلة، يعد نصرًا دبلوماسيًا للسعودية، بعد نجاح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إقناع ترامب بوجاهة اتخاذ هذا القرار ضد طهران.

واستدل محللون على ذلك بتقاطع ما ورد في خطاب ترامب اليوم بما ظل يكرره الأمير محمد بن سلمان في لقاءاته الصحفية، وظهوره الإعلامي، الذي كان آخره المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال الناشط السعودي المقيم بالولايات المتحدة محمد الطاير “سيسجل التاريخ أن تمزيق الاتفاق النووي الايراني هو واحد من أعظم نجاحات الماكنة الدبلوماسية السعودية، وهذا النصر العظيم على الفرس بتوقيع ولي عهدنا ومستقبلنا محمد بن سلمان…”.

وعلّق الصحفي السعودي فارس السبيعي على قرار ترامب قائلًا “سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين برهن عن بروزه على الصعيد السياسي الخارجي، ولعب دورًا كبير في حسم كثير من القضايا ومن أبرزها إحباط دور العدو الإيراني الغادر، المتنامي في المنطقه ولعل آخرها انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي”.

واكتفى الكاتب الجزائري أنور مالك المعروف بمناهضته للنظام الإيراني في تعليقه على قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بالقول “الويل لملالي إيران من محمد بن سلمان… انتهى”.

واعتبر الكاتب والمستشار الإعلامي السعودي سعد البلوي قرار الانسحاب من الاتفاق “نجاحًا كبيرًا للحراك الدبلوماسي السعودي، الذي قاده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مما أدى إلى تسريع ترامب بانسحابه من الاتفاق النووي”.

وقالت عضو مجلس الشورى السعودي منى آل مشيط إن إلغاء الاتفاق الإيراني نجاح لجهود أمير العزم محمد بن سلمان، ترامب يقول لملالي إيران كفى… ولن نسمح باستمرار دولة الارهاب، إيران في تهديد المنطقة والعالم”.

وأعلن الرئيس الأمريكي مساء الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 بهدف حرمانها من امتلاك أسلحة نووية.

وقال ترامب “أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني”.