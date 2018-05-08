روحاني: طهران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي.. وقرار ترامب تجربة تاريخية لإيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى عام 2015، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، “إذا حققنا أهداف الاتفاق بالتعاون مع الأعضاء الآخرين به فسيظل ساريا.. وبالخروج من الاتفاق تقوض أمريكا بشكل رسمي التزامها تجاه معاهدة دولية”.

وأضاف أن “إيران ستبقى في الاتفاق النووي دون واشنطن”، مشددًا على أن “أمريكا لم تنفذ قط التزاماتها”.

واعتبر روحاني، أن “قرار ترامب تجربة تاريخية لإيران”، مؤكدا أن “طهران مستعدة لاستئناف أنشطتها النووية بعد إجراء محادثات مع الأعضاء الأوروبيين الموقعين على الاتفاق”.

وكان الرئيس ترامب، قد أعلن مساء اليوم قراره بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي، الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية.