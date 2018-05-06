السعودية.. القبض على متهم بقتل رجال أمن بالمجاردة

قالت مصادر سعودية، إن الجهات الأمنية بمنطقة “عسير” تمكنت من محاصرة أحد المطلوبين في قضية “المجاردة”، التي أسفرت عن مقتل أربعة رجال أمن وإصابة 4 آخرين.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فإن المطلوب بادر بإطلاق النار على القوة الأمنية التي حاصرته؛ ما استدعى تعامل القوة الأمنية معه بالمثل، إذ تعرّض لإصابة نُقل على إثرها لمستشفى “النماص” لتلقي العلاج.

وأفادت أنباء، غير مؤكدة، أن المطلوب لقي حتفه.

وكانت نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير تعرضت في الـ 19 من نيسان/ أبريل لإطلاق نار نتج عنه استشهاد أربعة رجال أمن وإصابة 4 آخرين.

وقال متحدث أمني باسم وزارة الداخلية السعودية آنذاك، إن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتورطين وألقت القبض على اثنين منهم، من الجنسية السعودية، فيما قتل ثالث أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن؛ ما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله إذ اتضح أنه المواطن السعودي بندر محمد علي الشهري.