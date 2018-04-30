بالفيديو.. اشتباك بالسلاح الناري بين مطلوب والأمن السعودي في عسير

كشفت الشرطة السعودية عن تفاصيل مقطع فيديو يظهر فيه اشتباك بالسلاح الناري ومطاردة بين رجال الأمن ومطلوب بقضايا جنائية بعد أن تعددت التكهنات بشأن الحادثة ومكان وقوعها.

وقالت شرطة منطقة عسير إن الحادثة وقعت مساء يوم السبت الماضي في مركز الأمواه التابع للمنطقة، وانتهت بالقبض على المطلوب بعد إصابته، وتم نقله وتنويمه في المستشفى.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن الحادثة وقعت عندما اشتبهت إحدى الفرق الأمنية في مركز الأمواه بإحدى المركبات فاستوقفتها، لكن قائدها ترجل من السيارة وبادر رجال الأمن بإطلاق النار تجاههم ولاذ بالفرار بعد أن أصاب رجل أمن إصابة متوسطة وحالته مستقرة بعد تلقي العلاج في المستشفى.

وأضاف البيان أن رجال الأمن حاصروا المطلوب وهو سعودي الجنسية وفي العقد الثاني من عمره، بعد أن تخفى داخل الأحياء السكنية، وضيقوا الخناق عليه، وتمت إصابته في رجله، مما اضطره لتسليم نفسه في النهاية.

وكشف البيان أن الشاب مطلوب في عدد من القضايا الجنائية، كما أن المركبة التي كان يستقلها مسروقة ومعمم عنها.

ويظهر في الفيديو الذي صوره أحد المارين في موقع الحادثة بالصدفة، المطلوب يترجل من سيارته ويتقدم نحو الدورية الأمنية ويبدأ بإطلاق النار على رجال الأمن الذين يردون عليه بالمثل قبل أن يفر هارباً.