بالصور.. افتتاح أول صالتي سينما مخصصتان للأطفال في السعودية

تفتتح سلسلة “فوكس سينما” الإماراتية، اليوم الاثنين، أول دار عرض سينمائي لها والثاني في السعودية، بأربع شاشات عرض سينمائية، بينها شاشتان مخصصتان لعروض الأطفال في أول تجربة من نوعها في المملكة.

وتقع الدار الجديدة في مجمع “مول الرياض بارك” الترفيهي العائلي في مدينة الرياض، وتميزت صالتي عروض الأطفال بألوانها الزاهية ورسومها المخصصة للأطفال مقارنة بصالتيها الأخريان المخصصتان للكبار.

وقالت السلسلة المتخصصة بالسينما والمسارح والتي تديرها مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، إنها ستقدم محتوى متنوع يشمل الأفلام الكرتونية (أنميشن)، والأفلام التعليمية والعائلية.

ولم تعلن فوكس سينما عن أسعار تذاكر الدخول للدار الجديدة بعد، لكنها قالت إنها ستكون مقاربة لأسعار “فوكس سينما” الموجودة في الإمارات.

ويترقب كثير من السعوديين افتتاح الدار الجديدة والإعلان عن موعد العروض التجارية وأسعار التذاكر لتجربة السينما داخل المملكة في ظل عدم وجود سوى دار وحيدة لا تلبي الطلب الكبير.

وحصلت الشركة الإماراتية على ترخيص “فوكس سينما” باستثمار بقيمة ملياري ريال، وتسعى لافتتاح 600 شاشة في جميع المدن السعودية بما فيها المدن الثانوية والفرعية.

وافتتحت شركة “amc” الأمريكية، يوم 18 أبريل/نيسان الجاري، أول دار عرض سينما في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، بعد أن حازت على أول ترخيص سعودي لإنشاء دور عرض في البلاد التي تراجعت أخيراً عن حظر للسينما استمر قرابة أربعة عقود.

وتسعى السعودية إلى إنشاء نحو 350 دار سينما، تحوي أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030، والذي يمثل موعدًا لنهاية إنجاز تغيير اقتصادي عملاق في البلاد، حيث تأمل السعودية بيع تذاكر بنحو مليار دولار سنويًا.