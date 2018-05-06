حملة بالسعودية لحماية قنوات “بي أن سبورت”

صادرت السلطات السعودية آلاف من أجهزة القرصنة في إطار حملة ضد قرصنة القنوات الریاضیة وذالك احتراما للقوانين وقواعد حقوق الملكية.

ووفقًا لصحيفة “عكاظ”؛ فإن الحملة التي تقوم بها السطات تهدف لتنظیف السوق من جهاز بث يقوم بقرصنة إحدة القنوات الرياضية، في إشارة لقنوات بي أن سبورت القطرية.

وتمكنت الحملة من مصادر 5 آلاف جهاز تم إتلاف الأعداد المصادرة منها بحضور ممثل عن كل الجھات المشتركة في ھذه الحملة.

وأضافت أن السلطات المختصة التي تقود ھذه الحملة، ستتخذ هذه الإجراءات النظامیة بحق البائعین، لمخالفتھم الأنظمة المتعلقة بالحمایة الفكریة، ومن المقرر أن تواصل أعمالها الرقابية على جميع منافذ البیع التي قد تصدر منھا مثل ھذه المخالفات.

ولم تكشف الصحيفة السعودية اسم جهاز القرصنة المستهدف فيما تنشط أجهزة من قبيل “بي آوت” و “رسيفر تايجر”