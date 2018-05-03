 الملك السعودي ونظيره المغربي يؤكدان على ضرورة توحيد المواقف تجاه إيران

أكد كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونظيره المغربي ملك المملكة المغربية جلالة الملك محمد السادس، ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تم ذلك خلال اتصال أجراه الملك سلمان بنظيره المغربي، حيث أكد الطرفان على “التنسيق لمواجهة تدخلات إيران ووكلائها في شؤون الدول العربية، وسياساتها الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي”.

وأضافت الوكالة أن العاهل السعودي أكد “وقوف بلاده حكومةً وشعبًا مع المملكة المغربية تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها”.

ويأتي الموقف الجديد على خلفية قطع المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد اتهامها بالتورط في دعم جبهة “البوليساريو”، التي تطالب باستقلال أقاليم الصحراء الغربية عن السيادة المغربية.