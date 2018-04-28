بالصور.. الملك سلمان يضع حجر الأساس لمنتجع القدية الترفيهي

حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت حفل وضع حجر الأساس لمنتجع ترفيهي ضخم في لب استراتيجية طموحة لتحقيق انفتاح اقتصادي وتخفيف القيود الاجتماعية.

ويجري بناء مشروع القدية الواقع على بعد نحو ساعة بالسيارة من العاصمة الرياض على مساحة 334 كيلومترا مربعا مما يجعل مساحته تزيد مرتين ونصف عن مساحة ديزني وورلد.

وسيضم المشروع مدينة للألعاب الترفيهية لسكس فلاجز ومدنا للألعاب المائية ورياضات السيارات. كما سيضم المشروع أماكن لقضاء العطلات واستضافة الفعاليات الثقافية. وقال متحدث إن من المتوقع أن يجذب منتجع القدية 1.5 مليون زائر سنويا عند افتتاح المرحلة الأولى في عام 2022.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تكلفة البنية التحتية للمشروع وحدها ستصل إلى 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) وأن المشروع ستبلغ قيمته النهائية عشرات مليارات الريالات.

وبعد أكثر من أسبوع بقليل على افتتاح المملكة أول دار للسينما بعد حظر استمر نحو 40 سنة ، حضر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووالده حفل وضع حجر الأساس الفخم الذي شهد عزفا للأوركسترا الحية وإطلاقا للألعاب النارية وغناء للإشادة بالملك وولي عهده.

وقال الرئيس التنفيذي للقدية مايكل رينينجر في كلمة أمام مسؤولي الحكومة ورجال الأعمال والضيوف الأجانب الذين كانوا بين حضور الحفل المقام في منطقة مفتوحة “اليوم، ندعو المستثمرين والمبدعين والمشغلين من حول العالم إلى استكشاف ما يجب أن يوفره مشروع من هذا النوع مثل القدية”.