صدور أحكام نهائية ضد الصندوق العقاري في السعودية

أصدرت محكمة جدة الإدارية في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، حكمًا نهائيًا وقطعيًا ضد الصندوق العقاري لصالح متضرري الصندوق، وفق ما أكده المتحدث الإعلامي باسم متضرري الصندوق العقاري.

وكشف المتحدث، أحمد القحطاني، أن المحكمة منحت الصندوق العقاري شهرًا لتقديم الاستئناف، انتهت في السادس والعشرين من أبريل المنصرم، دون أن يتقدم الصندوق بطلب استئناف على الأحكام.

وأوضح أن المتضررين توجهوا إلى المحكمة لتختيم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي، وتوجه بعضهم إلى فرع الصندوق العقاري في جدة، يطالبون بتسليم قروضهم، والبعض الآخر توجه إلى مكة المكرمة، كونها الجهة المخولة بتنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك وفق صحيفة “تواصل” المحلية.

وبحسب الصحيفة فإن مجموع الأحكام الابتدائية التي صدرت إلى هذا اليوم تجاوزت 6500 حكم في جميع مناطق المملكة، منها 65 حكمًا نهائيًا من محكمة بريدة الإدارية، ومجموعة أحكام نهائية صدرت من محكمة المدينة المنورة الإدارية.

وأضاف المتحدث أحمد القحطاني أن هذا يشمل مجموعة أحكام نهائية صدرت من محكمة الدمام، بجانب أحكام صدرت اليوم من محكمة جدة الإدارية، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأحكام تقضي بإلزام الصندوق العقاري، بإلغاء قراره السلبي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال (ما يعادل 130,000 دولار) من رأس ماله.

وعن أحكام الاستئناف، أشار إلى أن معاملاتهم مازالت في المحكمة، وأحيلت قبل أسبوع إلى الدائرة القضائية المختصة للبت في القضية.