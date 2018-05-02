“حساب المواطن” بالسعودية يوضح كيفية صرف الدعم في حال قبول الاعتراض

أوضح برنامج “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل “تويتر”، أنه في حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة دعم حساب المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر.

وسبق أن أعلن البرنامج عن استقباله طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج عبر بوابته الإلكترونية.

يذكر أن البرنامج كان قد أعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة السادسة لشهر مايو/أيار، لافتًا إلى أنه يمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على رابط الموقع.