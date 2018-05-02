راقٍ سعودي يثير السخرية بعد نشره محادثة مع “جني” عبر واتساب (صور)

أثار راقٍ سعودي يدعى نايف البقمي سخرية لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صور محادثات دردشة من تطبيق “واتساب”، زعم أنها وقعت بينه وبين جنّي.

ونشر حساب – غير موثق – في موقع التواصل “تويتر” لشخص يدّعي العلاج بالرقية واسمه نايف البقمي، صورة محادثة من تطبيق “واتساب”، قال إنها جرت بينه وبين مراسلة لديها أعراض “مس جن”، ثم ادّعى أن “الجني” المتلبس بالمرأة التي تراسله، تدخل في المحادثة بينهما.

حضر في مراسله بتوفيق من الله pic.twitter.com/A7lirXA4xf — الراقي نايف البقمي (@V12xj7pg8rqfHKE) May 1, 2018

واستنكر ناشطون ما نشره البقمي واستخفافه بعقول الناس واصفين عمله بـ”تجارة الوهم”، كما تهكموا من خلال ردودهم على ما أورده، من ادعاء لا يصدقه العقل وينافي العلم.

وانتقد مغرد يدعى “خليل” ادعاء الراقي السعودي قائلًا “إلى متى هذا الدجل والضحك على المساكين خافوا الله في الناس؟”، ووافقه عبدالله عبيد، الذي كتب: “يؤلف محادثة من أجل أن يضحك على الخلق، والله إنك تكذب وإن المحادثة من تأليفك”.

بفضل يحصر اثناء تشخيص حاله عن طريق المراسله pic.twitter.com/iBPMqUkOzk — الراقي نايف البقمي (@V12xj7pg8rqfHKE) May 1, 2018

وعلق “بخيت مبارك”: “حسبنا الله ونعم الوكيل، أين الجهات المختصه عن هؤلاء؟”. فيما تهكمت “بسمة”: “وااااو طب إيش صار حمستني هل الجني أرسل لك سيلفي الصراحة لك مستقبل تأليف مسلسلات تركية”، وسخر “ناصر حديل” معلقًا “جوال الجني آيفون ولا جلكسي؟؟”.

ورد نايف البقمي لاحقًا على التعليقات، بقوله: “ماعلينا منكم يالعلمنه وخبيثين السراير، وحسبنا عليكم وكفى، وبالعكس طريقتكم هذي والردود والسخرية جاني بعدها عشرات الاتصالات”.