فيديو بكاء طلاب سعوديين يثير شجن رواد مواقع التواصل

رصد معلم سعودي، رد فعل طلبة في الصف الثاني الابتدائي، فور علمهم بتقاعد معلمهم المفضل.

وأظهر مقطع فيديو، نشره ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، دخول طلاب في مدرسة “المحمدية” الابتدائية لتحفيظ القرآن، في مدينة أبها، جنوب غرب المملكة، في نوبة بكاء شديد تأثرًا برحيل المعلم السعودي، عبدالله الغنمي، وفق مصور المقطع، الذي لم يكشف عن هويته.

وأكد مصور المقطع، أنه وزملاءه من المعلمين عجزوا عن تهدئة طلبة الصف والتخفيف عنهم نظرًا لتأثرهم الشديد وحزنهم على فراق المعلم الغنمي، مشيدًا بأخلاق الغنمي وتفانيه في تعليم الطلاب.

وأشار المصور، إلى أن الطلبة والمعلمين وحتى الميدان التربوي على مستوى المملكة، قد تأثروا بتقاعد “مربٍ فاضل كالأستاذ عبدالله الغنمي”.

وبحسب المقطع، فقد رفض الطلبة النزول إلى ساحة المدرسة من شدة تأثرهم.