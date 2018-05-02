شاهد احتفالات السعوديين الصاخبة بفوز نجم الأسلمي بلقب شاعر المليون (فيديو)

بث مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقاطع فيديو تظهر احتفالاتهم الصاخبة بفوز الشاعر السعودي “نجم الأسلمي” بلقب برنامج “شاعر المليون” الذي يحظى بمكانة لدى عشاق الشعر والأدب في العالم العربي.

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو، عدد من الأشخاص المتجمعين أمام شاشة التلفاز لحظة إعلان مقدم برنامج “شاعر المليون” الفائز بالنسخة الثامنة من البرنامج، وهو الشاعر نجم الأسلمي ليبدأ أحدهم إطلاق النار من سلاح رشاش في الهواء بينما يصرخ الباقون فرحًا.

#نجم_الاسلمي_شاعر_المليون8

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الف الف مبروك يانجم الشمري

كفيت ووفيت يابطل pic.twitter.com/UK13vVO8tZ — ☪️منيف التريـباني (@mniff_112) May 1, 2018

وتكرر الاحتفال بفوز الأسلمي باللقب عن طريق إطلاق النار في الهواء في عدة مقاطع فيديو، بينما اختار آخرون التعبير عن فرحهم بطرق أخرى، كان بينها ذبح الماشية في منتصف الليل الأبرز.

#نجم_الاسلمي_شاعر_المليون8

لابوك يا صدرن تبرا من المر

ولابو كتوفن ما تدخن حميا pic.twitter.com/fXsSI7XsJT — نايف الشمري (@Q_ii_Q) May 1, 2018

وكان عشرات آلاف المدونين السعوديين تفاعلوا مع فوز الأسلمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بلد يمتلك تراثًا شعريًا ضاربًا في عمق التاريخ ولايزال يحظى باهتمام ومتابعة لافتة من جمهور عريض في المملكة.

#نجم_الاسلمي_شاعر_المليون8. #ختام_شاعر_المليون_الثامن ارحبو ثم ارحبو ثم ارحبو ي طنايا والله انكم تستاهلونه والبيرق يعرف منهو له ومنهم اهله انتم اهله ❤️ pic.twitter.com/RWItJEMVn0 — مازن المطيري (@mazntete) May 1, 2018

وحصد الأسلمي، لقب “شاعر المليون” في النسخة الثامنة من البرنامج الثقافي المعروف والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، كل عامين، بالتناوب مع مسابقة “أمير الشعراء” للشعر الفصيح، منذ العام 2006.

فرحتنا بفوز ابو عروب بديواننا يستاهل ❤️ #نجم_الاسلمي_شاعر_المليون8 pic.twitter.com/XBMCEefHBF — بندر المطاوع 乀 (@___b80) May 1, 2018

وتقدم الأسلمي في البرنامج الذي قدمت حلقته الختامية مساء أمس الثلاثاء، على مواطنيه، فواز الزناتي العنزي ومتعب النصار الشراري، إضافة إلى الشعراء بتول آل علي وعلي سالم الهاملي من الإمارات، وصالح الهقيش الصخري من الأردن.

وتبلغ قيمة جوائز مسابقة “شاعرالمليون” للفائزين الستة الأوائل، 15.6 مليون درهم إماراتي، توزع بالترتيب على الفائزين، فيحصل الأول على خمسة ملايين درهم، والثاني على أربعة ملايين درهم، والثالث على ثلاثة ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس مليون درهم، والسادس 600 ألف درهم.

وكانت الكويت حازت على بيرق الشعر في الموسم السابع لشاعر المليون عام 2016 – 2015، إذ تمكن الشاعر راجح نواف الحميداني من الحصول على المركز الأول، كما حصد الشاعر الكويتي سعد بتال السبيعي المركز الثاني في نفس الموسم.