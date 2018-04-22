السعوديون يوصلون هاشتاغ #السعودية_أولا للعالمية

لاقت مبادرة المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، المتمثلة بإطلاق هاشتاغ #السعودية_أولا، صدى واسعا، حيث احتل في ساعات المرتبة الأولى محليا والثالثة عالميا.

وتجاوز عدد التغريدات 140 ألفا بوقت قياسي، حيث عبر المغردون السعوديون عن ولائهم للملك سلمان وولي عهده ورؤية السعودية 2030.

وأكدوا على التضامن وأن ليس هناك مصلحة تعلو فوق مصلحة البلاد، مجددين البيعة للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

من جهته، عبر المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، عن فرحته بوصول الهاشتاغ الذي أطلقه للعالمية والمرتبة والأولى محليا، قائلا، #السعودية_أولا تتصدر الترند المحلي وفي قائمة ال ٣ أوائل عالميًا.السعوديون كعادتهم يتفاعلون بكل وطنية ومحبة لوطنهم ويضربون من جديد أروع الأمثلة في الولاء لوطننا فخر الإسلام والعروبة: المملكة العربية السعودية؛تحت حكم سيدي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي ولي العهد الأمين.

#السعودية_أولا

تتصدر الترند المحلي وفي قائمة ال ٣ أوائل عالميًا.السعوديون كعادتهم يتفاعلون بكل وطنية ومحبة لوطنهم ويضربون من جديد أروع الأمثلة في الولاء لوطننا فخر الإسلام والعروبة: المملكة العربية السعودية؛تحت حكم سيدي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي ولي العهد الأمين — سعود القحطاني (@saudq1978) April 22, 2018

وتأتي المبادرة بعد يوم من حادثة إسقاط طائرة الدرون في حي الخزامى الذي يتواجد فيه قصر العاهل السعودي وولي العهد، حيث استغلت وسائل إعلام تابعة لقطر وإيران حادثة إطلاق النار لإسقاط الدرون لترويج مزاعم عن حدوث محاولة إنقلاب على الحكم في الرياض.