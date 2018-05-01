السعودية.. إطلاق سراح طبيب العيون “المزيف” بكفالة زوجته

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية أن الجهات المختصة قبلت كفالة زوجة طبيب العيون الوافد، الذي ضبط وهو يمارس مهنة طب العيون داخل فيلا سكنية تعود لزوجته، حولها لعيادة خاصة ومستودع أجهزة طبية، وأنه تقرر إطلاق سراحه.

وذكرت المصادر، بحسب صحيفة “المدينة” المحلية، أن الطبيب قام بتوكيل محامٍ للدفاع عنه، بعدما أحيل للنيابة العامة.

وسبق أن داهمت الجهات الأمنية الفيلا، بعد بلاغ عن تعرض مريضة لضرر بعد مراجعتها له، حيث تمّ ضبطه متلبسًا أثناء قيامه باستقبال بعض المرضى داخل الفيلا التي حولها إلى عيادة.

وتبين أن الوافد يقوم باستقبال المرضى في الفيلا الخاصة بزوجته، والتي يجري فيها عمليات لتصحيح النظر والمياه البيضاء في أجواء غير صحية.

كما تمّ ضبط أدوية منتهية الصلاحية منذ العام 2007 في عيادته، وكانت مخزنة بطريقة بدائية.

وكانت المريضة قد راجعت أحد المستشفيات الخاصة، وبعد الكشف عليها تبين أنها تعاني من مضاعفات، ما دفع طبيبًا لإبلاغ الجهات المعنية عن الطبيب الذي تسبب بالضرر للمريضة.