عاملة مساج بالسعودية توهم النساء بمنع أزواجهن من الزواج بأخرى

قضت محكمة الاستئناف بجدة في المملكة العربية السعودية بحبس عاملة مساج عامًا وجلدها 500 جلدة وترحيلها إلى بلادها، بعدما أوهمت عدة نساء بأنها تمارس أعمال سحر، تمنع من خلالها أزواجهن من الزواج بأخرى.

وكشفت مصادر، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية، أن المحكمة وجهت لعاملة المساج عدة تهم، منها ممارسة أعمال الشعوذة، واستنزاف أموال النساء بعد إغرائهن بإجراء أعمال سحرية لهن للحفاظ على أزواجهن.

وبينت المصادر أن المدانة اعترفت للنيابة العامة خلال التحقيقات بصحة التهم الموجهة إليها، مبررة ذلك بأنها وجدت في ممارسة أعمال السحر دخلًا ماليًا جيدًا، لافتة إلى أنها لم تكن تطلب أكثر من 5 آلاف ريال (1700 دولار) من المرأة التي تلجأ إليها.