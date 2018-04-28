اعتراض 4 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية

جاء ذلك بالتزامن مع تشييع جماعة “الحوثي”، الرجل الثاني فيها وواجهتها السياسية الأولى صالح الصماد، رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى”، الذي قتل إثر غارة للتحالف العربي في 19 إبريل/ نيسان الجاري.

من جهتها قالت قناة “المسيرة” التابعة لميليشيا الحوثي، إن الجماعة أطلقت “8 صواريخ باليستية من نوع بدر1 على أهداف اقتصادية وحيوية بمنطقة جازان”.

ولم يصدر بيان رسمي من التحالف حول ما ذكرته قناتا “العربية” أو “المسيرة”.

ويأتي اعتراض الصواريخ الأربعة غداة إعلان التحالف العربي اعتراض دفاعاته الجوية صاروخ باليستي أطلقته جماعة “الحوثي”، تجاه منطقة نجران جنوب السعودية.

وارتفع عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة إلى 26، خلال شهر.

ويرتفع العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات إلى 130.