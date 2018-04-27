الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا فوق جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الجمعة، صاروخًا باليستيًا في سماء مدينة جازان جنوبي المملكة.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن “الدفاعات السعودية تعترض صاروخًا أطلقه الحوثي باتجاه #جازان”. ولم تورد القناة التلفزيونية مزيدًا من التفاصيل.

عاجل | مراسل #الإخبارية: الدفاعات السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثي باتجاه #جازان. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2018

وحسب إحصاء أجرته وكالة “الأناضول” للأنباء، استنادًا إلى تقارير رسمية، ارتفع عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة إلى 22، خلال شهر، ليرتفع العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات إلى 126.

ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر / أيلول 2014.