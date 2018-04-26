أنباء جديدة حول موعد عودة بث قناة “بداية” السعودية

يترقب متابعو قناة “بداية” السعودية الخاصة، عودة بثها مجددًا خلال ساعات أو أيام معدودة على أبعد تقدير، بعد أن أنجزت إدارة القناة شروطًا حددتها وزارة الثقافة والإعلام تتضمن الالتزام بسياسة تحريرية لا تثير الجدل.

وقال عبدالله البرقاوي، وهو إعلامي سعودي مطلع على ترتيبات عودة بث القناة، إن مالك القناة رجل الأعمال السعودي، عبدالعزيز العريفي، التقى وزير الثقافة والإعلام، عواد العواد، مساء الأربعاء الماضي، لبحث ملف قناته التي أغلقتها الوزارة مطلع نيسان/ أبريل الجاري.

وأوضح في تغريدة على “تويتر”، أن “العريفي استمع لتوجيهات الوزير بضرورة اهتمام وسائل الإعلام بغرس المبادئ والقيم ورفع الذوق الفني فيما تعرض من برامج ومواد، وشدد الوزير على الالتزام بالسياسة الإعلامية”.

وتوقع البرقاوي في أحد ردوده على تساؤلات متابعي القناة حول موعد عودة البث بدقة، أن تعود القناة للظهور مجددًا خلال ساعات أو أيام على أبعد تقدير.

والتزمت إدارة القناة ومالكها العريفي الصمت منذ قرار هيئة البث المرئي والمسموع التابعة للوزارة بإيقاف بث القناة بعد أن أشعلت جدلاً واسعاً في أحد برامجها، ليجلب لها انتقادات محلية واسعة.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر سعودية مطلعة لـ”إرم نيوز”، أن “إيقاف بث القناة مؤقت، وجاء في إطار التحقيقات حول ما تبثه من محتوى، حيث تعد الجهات الرقابية آلية لضبطه ومراقبته؛ حتى لا تتكرر الحوادث المثيرة للجدل”.

وعرضت القناة أواخر مارس/ آذار الماضي، مشهدًا تم فيه إبلاغ أحد المشاركين ببرامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة لينهار الشاب ويبدأ سيل من الانتقادات للقناة واتهامات بعدم احترام مشاعر المتسابق وخصوصيته بحثاً عن الإثارة على حد وصف البعض.

ورغم أن القناة اعتذرت عن المشهد، وفصلت المتسببين به، إلا أن هيئة البث المرئي والمسموع قررت إيقاف بث القناة في نهاية الأمر، وسط ترجيحات بكون قرار الإيقاف ناجم عن عدة حوادث أخرى تمثلت ببث القناة في الفترة الماضية عدة مشاهد أثارت جدلاً مماثلاً.

و”بداية ” واحدة من قنوات التلفزة العاملة ضمن “تلفزيون الواقع”، والتي تبث برنامجًا واحدًا بشكل مباشر طوال ساعات اليوم، لكنها تعد قناة محافظة من خلال طبيعة برامجها التي تمنع مشاركة النساء فيها، أو الأغاني.