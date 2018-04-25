أنباء جديدة عن قناة بداية السعودية

ألمح مصدر إعلامي سعودي بارز إلى قرب عودة بث قناة بداية المثيرة للجدل بعد توقيفها بشكل مؤقت، على خلفية واقعة إبلاغ متسابق في أحد برامج القناة، بوفاة والده على الهواء مباشرة.

وفيما كانت “إرم نيوز”، تناولت في وقت سابق خبرًا حول قرب عودة بث القناة قال عبدالله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة سبق السعودية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه “من المتوقع أن تتضح الرؤية حول ملف وأزمة قناة بداية قريبًا”.

ورد البرقاوي على تساؤل أحد المغردين حول عودة القناة للبث قائلًا،”احتمال كبير”.

وكانت مصادر سعودية مطلعة أكدت لـ”إرم نيوز”، أن إيقاف بث القناة مؤقت، وجاء في إطار التحقيقات حول ما تبثه من محتوى، حيث تعد الجهات الرقابية آلية لضبطه ومراقبته؛ حتى لا تتكرر الحوادث المثيرة للجدل.

وقررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مطلع نيسان أبريل الجاري، إغلاق قناة بداية حتى إشعار آخر، بعدما رصدت مخالفة بعرضها مشهد إبلاغ أحد المتسابقين بوفاة والده على الهواء مباشرة.

وأصدرت القناة وقتها بيانًا توضيحيًا قالت فيه إن “التصرف الفردي الذي صدر من طاقم الإعداد ومقدم البرنامج، لا يمثل القناة والأهداف التي أُنشأت من أجلها”، حيث قررت بعد التحقيق، فصل المتسببين بالواقعة وحل إدارة القناة.