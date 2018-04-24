الأكبر في العالم.. السعودية تدشن مشروع “القدية” الترفيهي غدًا (فيديو)

يدشن العاهل السعودي الـملك سـلمان بـن عـبد الـعزيـز، غداً الأربعاء، مشروع “القدية”، الوجھة الترفيھية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، والتي سيتم إنشاؤھا غرب الـعاصـمة السعودية، الرياض.

وقال فھد بن عبدالله تونسي الأمين العام للمجلس التأسيسي لمشروع القدية في صندوق الاستثمارات العامة: “إن حوالي ثلثيْ مـواطني السعودية ھم تحت سن 35 عامًا، لذلـك ھـناك حاجة كبيرة لما يوفره مشروع القدية من الأماكـن الترفيھية الجاذبة لھم”.

مشروع #القدية بـ #الرياض على أتم الاستعداد لوضع حجر الأساس يوم الأربعاء المقبل pic.twitter.com/S4yp9eWYS4 — مشاريع السعودية (@SaudiProject) April 23, 2018

وأضاف: “سيسھم المشروع بتوفير حوالي 30 مليار دولار، ينفقھا السعوديون كل عام على السياحة والترفيه خارج البلاد، وسيتم توظيف ھذا الوفر في الإنفاق لتنمية الاقتصاد المحلي الداخلي، ما سيؤدي لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

مقاطع تظهر بدء العمل في #مشروع_القدية والمدينة الترفيهية pic.twitter.com/bJDXj2KRiO — سعود السويلم (@saud_alsuwailem) April 15, 2018

وقال مايكل رينينجر الرئيس التنفيذي لمشروع القدية: ” نحن في القدية سعداء بأن نكون من المساھمين الرئيسين في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة وجذب الاستثمارات، والتي لا تقتصر عـلى قطاع الترفيه فحسـب؛ بل تتعداھا لتشمل الـمشروعات التي ستعمل على تطوير الإمكانات والقدرات الخاصة بالشباب السعودي وتمكينھم مـن تنمية مھاراتھم الريـاضية والفنية والثقافية، وذلك من خلال تطويع أحدث البرامج والممارسـات العالمية المتخصصة بما يتناسب مع معطيات الإرث الحضاري الغني للمملكة”.

ويمتد المشروع، الذي سيتم إطلاق المرحلة الأولى منه في عام 2022، على مساحة 40 كيلومترًا من وسط العاصمة الرياض، بمساحة إجمالية قدرها 334 كيلومترًا مربعًا، ويضم 6 مجمعات مصممة بشكل مبتكر وتركز على مدن ألعاب ومراكز ترفيهية عالية الجودة.

وتتوفر فيه منشآت رياضية قادرة على استضافة مسابقات وأحداث عالمية، كما يوفر المشروع أكاديميات تدريب عالمية المستوى، ومضامير صحراوية وإسفلتية مخصصة لعشاق رياضات السيارات، وأنشطة ترفيهية مائية وثلجية، وأنشطة المغامرات في الهواء الطلق، وتجارب السفاري والاستمتاع بالطبيعة، وأحداث وفعاليات تاريخية وثقافية وتعليمية.