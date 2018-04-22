هكذا تفاعل السعوديون مع صورة قديمة للملك سلمان وولي عهده

تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة قديمة تجمع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت عدة حسابات موثقة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الصورة تعود إلى حفل تخريج الأمير محمد بن سلمان، أثناء استلامه شهادة التخرج من والده الملك سلمان.

وأشار الناشطون إلى أن الصورة تعود إلى عام 2007، إذ كان الملك سلمان وقتها أميرًا للرياض، وظهر وإلى جواره ابنه الأمير محمد، وهما يمسكان بشهادة التخرج.

وتفاعل السعوديون مع الصورة بشكل لافت، مشيدين بالملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسط إطلاق وسومات بالمملكة للتعبير عن التحام السعوديين مع قياداتهم في وقت تلقف فيه الإعلام القطري حادثة حي الخزامى في الرياض، وقام بفبركة الكثير من القصص حولها، ما أثار سخرية الكثير من النشطاء.

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صورة لحفل تخرج الأمير #محمد_بن_سلمان واستلامه شهادة التخرج من والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – pic.twitter.com/ZngAK6ZJmN — الأكثر مشاهدة (@TopSaudiNews2) April 22, 2018

وكانت هذه الصورة ضمن مجموعة لقطات أخرى، التقطت على هامش حفل خريجي الدفعة 46 في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولد في العام 1985، وتلقى تعليمه العام في مدارس الرياض، وأنهى دراسته الثانوية في العام 2003، ثم حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود حائزًا على الترتيب الثاني على دفعته.