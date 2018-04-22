شرطة مكة تكشف معلومات إضافية حول قاتل بناته

كشفت شرطة مكة المكرمة تفاصيل جديدة حول جريمة القتل المروعة، التي أودت بحياة 3 شقيقات طعنًا على يد والدهن.

وقالت الشرطة في بيان مساء الأحد، إن “الجهات الأمنية المختصة نجحت في إلقاء مجرم نحر بناته الثلاث، في حي الملاوي، فيما باشرت التحقيق بالحادثة للوقوف على ملابساتها وحيثياتها”.

وأضاف البيان أن “شرطة العاصمة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل، تمثلت بإقدام أب على قتل 3 من بناته اللواتي تتراوح أعمارهن بين سنتين إلى 6 سنوات”، بحسب موقع “أخبار 24”.

وأشار إلى أن “التحقيقات الأولية في الحادثة كشفت أن الجاني الذي يبلغ من العمر 33 عامًا من متعاطي المخدرات، حيث تمت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.