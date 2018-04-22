تفاصيل جديدة لجريمة ذبح سعودي لبناته الـ3 في مكة المكرمة

تكشفت تفاصيل جديدة بشأن الواقعة الصادمة التي هزت مكة المكرمة، اليوم الأحد، حيث أقدم أب سعودي على ذبح بناته الثلاث بسكين في حي الملاوي بالمدينة المقدسة.

صحيفة سبق المحلية كشفت أن والدة البنات اللاتي تم نحرهن على يد والدهن، اليوم، في حي الملاوي بمكة المكرمة، تلقت عدة طعنات من الزوج قاتل بناته، ولا تزال تتلقى العلاج بمستشفى الملك فيصل بمكة.

ووفق المصادر، تم نقلها عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى متأثرة بطعنات متفرقة، فيما أكدت المصادر ذاتها أن حالتها مستقرة ولله الحمد.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجاني معتل نفسيًا.

فيما لا تزال الجهات الأمنية وذات العلاقة تحقق في الحادثة، بعد أن ألقت القبض على الجاني وهو سعودي الجنسية، بحسب المصادر، تشير المعلومات الأولية إلى أنه معتل نفسيًا.