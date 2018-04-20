انطلاق أول عرض سينمائي للجمهور في السعودية منذ 35 عامًا

المصدر: ا ف ب

شهدت السعودية، الجمعة، أول عرض سينمائي للجمهور في العاصمة الرياض منذ 35 عامًا، مع الفيلم الأمريكي “بلاك بانثر”.

ودخل عشرات الرجال والنساء صالة السينما حاملين معهم المرطبات.

ويأتي هذا العرض بعد عرض تجريبي، الأربعاء، في القاعة نفسها التي افتتحت في حي الملك عبدالله للأعمال في الرياض.

ويتوقع أن يتم افتتاح صالات أخرى في الأشهر المقبلة، بعدما أغلقت صالات السينما في المملكة إبان ثمانينيات القرن الماضي بضغط من رجال دين محافظين.

وسرعان ما نفدت البطاقات لحضور الفيلم منتصف ليل الخميس، بعدما بيعت إلكترونيًا.

وصالة السينما في الرياض أقامتها مجموعة “إيه أم سي إنترتاينمنت” الأمريكية، وهي أول شركة سُمح لها بالاستثمار في هذا القطاع بالمملكة، وتتسع لـ250 مشاهدًا.

وقال المدير العام للمجموعة، آدم أرون: إن “ثمة مشاريع لافتتاح صالات 3 أخرى في الأشهر المقبلة”.

ويندرج قرار السماح بإقامة صالات سينما في المملكة والذي صدر العام الفائت في إطار سلسلة إصلاحات أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعلى غرار البرامج التلفزيونية، ستخضع الأفلام للرقابة.

وشكا سعوديون كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع سعر البطاقة، إذ بلغ 75 ريالًا سعوديًا (نحو 16 يورو).

وعلّق أدم آرون: “أهلًا بكم في عصر يستطيع السعوديون فيه أن يشاهدوا الأفلام، ليس في البحرين أو دبي أو لندن.. بل داخل المملكة”.