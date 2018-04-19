سعوديون ينتقدون ارتفاع أسعار تذاكر السينما.. تعرف على ثمنها

أثار إعلان الشركة المشغلة لدار العرض السينمائية الوحيدة في السعودية، عن البدء ببيع التذاكر، ردود فعل واسعة ترفض غالبيتها الأسعار المعلنة، وتطالب بتخفيضها بحيث تكون متاحة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض.

وقالت تقارير محلية إن شركة “إي إم سي” الأمريكية، التي حصلت على أول ترخيص لإنشاء دور عرض سينمائية في المملكة بعد عقود من الحظر، حددت سعر تذكرة دخول السينما لمشاهدة الفيلم المعروض حاليًا بـ 75 ريالاً (نحو 20 دولارًا).

ووجد الإعلان عن أسعار التذاكر رفضاً واسعاً انعكس في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، فيما تحول في موقع “تويتر”، إلى الموضوع الرئيسي للنقاش على الموقع الذي يجذب ملايين السعوديين.

ويقول غالبية المعلقين على الوسم (#تذكره_السينما_٧٥_ريال) الذي تصدر قائمة الترند في “تويتر” إن الأسعار المعلنة مرتفعة، ولا تناسب شرائح المجتمع متوسطة ومنخفضة الدخل.

كما أشار مغردون سعوديون لكون الدخول لدار العرض الوحيدة في البلاد حالياً مخصص للعوائل فقط، ما يجعل أي شخص يقرر مشاهدة الفيلم المعروض حالياً يدفع 150 ريالاً فيما لو اصطحب امرأة واحدة فقط معه.

وشاركت الناشطة السعودية البارزة مريم العتيبي في حملة انتقاد أسعار التذاكر قائلةً إنها “لا تناسب كل شرائح المجتمع بما فيها الطبقة الوسطى الأكبر” على حد وصفها.

#تذكره_السينما_٧٥_ريال

غالباً هناك سوء فهم حاصل لدى الشركات المنظمة لبعض الأنشطة و الفعاليات والمشاريع ومراكز التدريب بأنواعها ،غالباً يظنون أن جميع المواطنين من ذوي الدخل المرتفع !!

أعتقد لو يحرصون على وضع أسعار تناسب أكبر شريحة من شرائح المجتمع وهي الطبقة المتوسطة سيكون أفضل… — مريم العتيبي♐ (@MERiAM_AL3TEEBE) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

وقال الكاتب وحيد الغامدي في انتقاده أيضًا لأسعار التذاكر، إن الشركة المشغلة تعتقد أن تحقيق الأرباح يجب أن يتم من الشهر الأول.

#تذكره_السينما_٧٥_ريال أمس قيل إن سعر التذكرة سيكون ٥٠ ريالاً ، واعتبرتها غالية كمبلغ لمشاهدة فيلم ، واليوم ٧٥ ريال ! هذا استخفاف بالجمهور ! السادة شركة AMC من أخبركم أن تحقيق الربح يجب أن يكون من أول شهر ؟ — وحيد الغامدي (@wa7eed2011) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

واختار مغرد يدعى زياد القحطاني نشر أسعار تذاكر دخول السينما في عدة دول عربية وأجنبية للتدليل على كون أسعار التذاكر المعلنة في السعودية مرتفعة.

#تذكره_السينما_٧٥_ريال

اسعار التذاكر في العالم العربي

الاردن 14$

لبنان 12$

الكويت 12.5$

دبي 10.10$

الدوحة 9$

ابو ظبي 9.45$

عمان 9.10$

البحرين 7.45$

ليبيا 6.85$

المغرب 5.15$

مصر 4.45$

تونس 2.55$

الجزائر 2.85$

امريكا 8$

أوروبا 10 ~12$

السعودية الاعلى في العالم 20$ — زياد القحطاني ???????? (@zydqq) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

ولا يعرف بعد إن كانت الأسعار المعلنة ثابتة، أم ستتغير من صالة لأخرى يترقب افتتاحها قربياً، ومن فيلم لآخر، كما أن الأسعار المتداولة مقسمة إلى 50 ريالاً للتذكرة و 25 ريالاً ضرائب حكومية.

وشهدت صالة العرض الوحيدة في مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض، يوم الأربعاء، افتتاحاً رسمياً وعرضاً لأول فيلم سينمائي في المملكة بعد نحو أربعة عقود من الحظر والانغلاق الثقافي والفني على العالم.