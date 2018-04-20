القبض على مفحط سعودي تسبب بحادث مروع في الرياض

ألقت إدارة مرور الرياض، مساء الجمعة، القبض على سائق السيارة الذي كان يمارس التفحيط بتهور شمالي العاصمة السعودية؛ الأمر الذي تسبب بحادث سير مروع في وقت سابق من اليوم.

وأعلن الحساب الرسمي لـ”المرور السعودي” على “تويتر” أنه “تم إلقاء القبض على السائق بالقرب من (ملهم)، وسيتم استكمال إجراءات إحالته للنيابة العامة”.

مرور الرياض يقبض على سائق السيارة التي كان يمارس التفحيط في شمال مدينة الرياض بالقرب من (ملهم) وسيتم استكمال إجراءات إحالته للنيابة العامة .. #المرور_السعودي pic.twitter.com/JqYRZecCLK — #المرور_السعودي (@eMoroor) April 20, 2018

وكان السائق تسبب، الجمعة، بحادث مروري مروع، أدى إلى إصابة مرافق المفحط الذي كان يجلس بجواره، بحسب مواقع إخبارية محلية.

وأظهر مقطع فيديو من الحادث، تداوله نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الشاب وهو يمارس التفحيط في مكان قالوا إنه على “أحد طرق شمال الرياض، فيما يجلس بجواره زميل له”.

كما وثّق مقطع الفيديو اللحظة التي فقد فيها الشاب السيطرة على سيارته، ليصطدم بقوة في مركبة أخرى من الخلف، كانت تمر على الطريق، ما نتج عنه إصابة زميله الذي كان يجلس بجواره، حيث سقط من السيارة وبقي ملقى على الأرض، بينما لاذ المفحط بالفرار.