شاهد بالفيديو.. مفحط يتسبب بحادث “مروع” على طريق عام بالرياض ‎

تسبب سائق سيارة كان يقود بتهور “التفحيط”، اليوم الجمعة بأحد الطرقات، شمال العاصمة السعودية الرياض، في حادث مروري مروع، أدى إلى إصابة مرافق المفحط الذي كان يجلس بجواره، بحسب مواقع إخبارية محلية.

وأظهر مقطع فيديو من الحادث، تداوله نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الشاب وهو يمارس التفحيط في مكان قالوا إنه على “أحد طرق شمال الرياض فيما يجلس بجواره زميل له”.

كما دون مقطع الفيديو اللحظة التي فقد فيها الشاب السيطرة على سيارته، ليصطدم بقوة في مركبة أخرى من الخلف، كانت تمر على الطريق، ما نتج عنه إصابة زميله الذي كان يجلس بجواره، حيث سقط من السيارة وبقي ملقى على الأرض، بينما لاذ المفحط بالفرار.