بالفيديو والصور.. صخور متحركة تهدد حياة السعوديين وتقطع طريقًا عامًا

حالت العناية الإلهية دون وقوع ضحايا جراء انهيار صخري ضخم أدى إلى إغلاق طريق جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وأدى الانهيار، الذي وقع أول من أمس الثلاثاء، وأصاب جزءًا من الطريق الرابط بين محافظتي “القنفذة” و”العرضيات”، التابعتين لمنطقة مكة المكرمة، إلى إغلاقه بصورة شبه كاملة، جراء تراكم الصخور، وفق صحيفة “سبق” السعودية.

وتقلص عرض الطريق من الجانبين إلى نحو 3 أمتار، وهي مساحة بالكاد تكفي لمرور مركبة واحدة، ما قد يشكل خطرًا على حياة مستخدمي الطريق ومئات السيارات التي تستخدمه بشكل يومي.

ولم تتم لغاية الآن إزالة الصخور عن طريق “الفنفذة-العرضيات” وفتحه بشكل كامل.

وحذرت الصحيفة من استمرار سقوط الصخور على الطريق، الواقع بين الجبال، بسبب الحركة المستمرة، الناتجة عن مرور المركبات الكبيرة.

ويقدر حجم الصخور التي أغلقت الطريق، الذي يعد طريقًا حيويًا في المنطقة، بـ500 طن وإزالتها تحتاج إلى إغلاق الطريق بالكامل أمام حركة المرور وإيجاد طريق بديل مؤقت حفاظًا على أرواح مستخدميه.