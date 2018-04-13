بالصور.. تفاصيل “مفجعة” بمصرع 9 أفراد من عائلة واحدة بحادث مروري بالسعودية

لا تزال عائلات ضحايا الحادث المروري المروع في محافظة الدلم بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية تحت وقع الصدمة، عقب مصرع 9 أفراد من ذويهم.

ولقي 9 أفراد بينهم 6 أطفال مصرعهم في حادث مروري، إثر تصادم سيارتهم بسيارة أخرى أثناء خروجهم في نزهة.

وكشف ابن عم الضحايا محمد موسى طباسي، لـ”العربية نت” تفاصيل الحادث الأليم، حيث قال: “اتصل عبدالله الذي لم يمضِ على زواجه سنة ليخبر أهله أنه قادم من الرياض لزيارتهم وبشوق الأطفال لخالهم قاموا بالاستعداد لقدومه، وعند وصوله طلب منهم التجهيز للذهاب لنزهه برية، برفقة أخواته وأطفالهن. وباتجاه الطريق شاهد من كانوا ينتظرونه ليخفف من سرعته (حسب تقرير المرور)، ليقوم بالدوران والدخول لهم ليتفاجأ بسيارة مسرعة ترتطم به من جهته لتتسبب الصدمة بقلب السيارة وتناثر الأطفال من كل الجهات”.

وتابع محمد: “الأطفال صاروا أشلاء جراء الحادث الأليم وتقطعت أجسادهم، حتى تكاد لا يعرف أي جزء لمن منهم، واضطرت فرق الدفاع المدني لتفكيك السيارة لاستخراجهم”.

ولفت إلى أن الآباء الذين فقدوا أفراد عائلاتهم في الحادثة بحالة صدمة، وأن أحد الآباء ويدعى “عصام” أصر على الذهاب للمستشفى ورؤية طفله الذي أحضروه في صندوق نتيجة تقطع جسده ليصاب بالصدمة، مبينًا أنهم لم يتمكنوا من التعرف على إحدى النساء نتيجة تأثرها بالحادث، وبقيت أم أحد الأطفال كل ما بها واقف إلا نفسها المتقطع، و”هي تحت رحمة الله بمستشفى الملك خالد بالخرج”. وفق تعبيره.

وراح ضحية الحادثة قائد السيارة عبدالله سعيد طباسي وأختاه و6 أطفال.

وسبق أن أثار حادث عرف إعلاميًا بـ”حادث الكدمي” وراح ضحيته 6 أطفال وأمهم، يناير/ كانون الثاني غضبًا واسعًا بين السعوديين الذين اتهموا وزارة النقل بإهمال الطرقات.