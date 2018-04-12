بعد زواجها من أمريكي.. المطربة السعودية داليا مبارك تعلن حملها

فاجأت المطربة السعودية داليا مبارك متابعيها بإعلان خبر حملها بعد أقل من شهرين على زواجها، وذلك عبر مقطع فيديو قصير في “سناب شات”.

وكشفت داليا عن حملها بطريقتها الخاصة، حيث نشرت في المقطع المصور 3 أكواب من القهوة كُتب على الأول اسمها داليا وعلى الثاني اختصارًا فيما يبدو لاسم زوجها “لي”، فيما توسط الكوبين الكبيرين كوب صغير كُتب عليه كلمة طفل بالإنجليزية، في دلالة على أنها حامل.

يذكر أن داليا مبارك عقدت قرانها وتزوجت في فبراير/شباط الماضي من رجل أعمال أمريكي يدعى “الهيم”، حيث أقيم حفل زفافها في تركيا وحضرته نخبة من نجوم الخليج على رأسهم المطربة الإماراتية أحلام.