بالفيديو.. اتهام مدرسة سعودية بتأجيج الصراعات الفقهية بحملتها “حجابي تاج راسي”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو لحملة مدرسة “المتوسطة 47″، لطالبات قال ناشطون إنهن في المرحلة الابتدائية، وقد تلفعن بالنقاب الكامل وحملن ورقة كتب عليها عبارة “شعيرة لن تندثر، حجابي تاج راسي”، ثم قمن بجولة على أنغام نشيد ديني وهن يحملن الورقة.

وأثار المقطع لغطًا بين ناشطين، فمنهم من اعتبر أن مظهر “النقاب” بهذا الشكل، مسيء للإسلام ولا يمت له بصلة، ومنهم من دعم الحملة، معتبرًا أنها تشجيع على الاحتشام.

واتهم وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، المدرسة باستغلال مكان تعليمي لتعزيز الصراعات الفقهية والفكرية، متوعدًا بمحاسبة القائمين على الحملة.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، وجه العيسى بالتحقيق في المقطع لمعرفة من يقف خلفه، فيما قال المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي: “إشارة إلى الفيديو الذي تم تداوله في تويتر مؤخرًا ويستنتج منه استخدام المدرسة لتعزيز الصراعات الفقهية والفكرية، بطريقة لا تمت للعمل التربوي والتعليمي بصلة، وجه وزير التعليم بالتحقيق في مصدر هذا العمل ومن يقف خلفه”.

وأضاف العصيمي أن الوزارة ستقوم بإيضاح الإجراءات التي ستتبع لوقف هذه التجاوزات.