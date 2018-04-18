تصريحات جديدة لـ”النيابة” بالسعودية بشأن “معنفة أبها” و”الجثة المنسية”

كشف وكيل النيابة العامة شلعان راجح الشلعان لصحيفة “عكاظ” المحلية أن التحقيقات ما زالت مستمرة في قضية “معنفة أبها“، لكنها ذات طابع سري، تبعًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وأوضح بشأن الإجراء المتبع في مثل هذه القضايا: “بعد ورودها للنيابة العامة تُعامل بما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية”.

وأثارت قضية “معنفة أبها” لغطًا كبيرًا، عقب تداول مقطع فيديو يسمع فيه صراخ امرأة تتعرض للتعنيف، وطالب ناشطون آنذاك بمحاسبة المعتدي.

ولاحقًا، ظهرت تفاصيل كثيرة في القضية، التي ظلت “متضاربة” و”غامضة” في حيثياتها، إذ انتشرت معلومات بأن الزوج هو ماجد بن مانع (رجل أعمال ويبلغ 33 عامًا ومتزوج بأكثر من امرأة)، وهو قريب متحدث عسير سعد آل ثابت، لذلك تم “التستر” على فعلته.

كما تضاربت التصريحات بشأن مقطع الفيديو، إذ ذكرت تحقيقات أن المقطع “مفبرك”، فيما أصرت صاحبته على أنه حقيقي.

وسبق أن أعلنت جهات مسؤولة في مستشفى عسير، وجود آثار ضرب وكدمات في أنحاء متفرقة من جسد المعنفة، فيما تضاربت تصريحات جاء فيها أن الزوجة فوجئت بالشرطة تطرق باب منزلهم، مؤكدة أنها على وفاق مع زوجها وأنه لا مشاكل بينهم.

وعلق الشلعان -أيضًا- على قضية “الجثة المنسية” في محايل عسير، والتي أثارت بدورها جدلًا، بعد أن وجدت متوفاة داخل سيارة في حجز المرور، بعد “نسيانها” من قبل فرق الإسعاف بضع ساعات، عقب متابعة دوريات المرور بلاغًا عن حادث مروري.

وأكد وكيل النيابة، أنه تم تشكيل لجنة من الداخلية والإمارة، لمعرفة الملابسات والمتسببين في قضية “الجثة المنسية”.