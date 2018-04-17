العراق يعلن إكمال دراسات وخرائط الطريق السككي مع السعودية والأردن

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها أكملت الدراسات والخرائط المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط السككي بين العراق والأردن والسعودية.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن المسؤول في الوزارة أحمد كريم قوله إن “الوزارة أكملت الدراسات المختصة بشأن الربط السككي بين العراق وكل من السعودية والأردن، لاسيما بعد حصول الموافقة من قبل الوزير كاظم فنجان الحمامي للمضي قدمًا بتطبيق ذلك المشروع المهم والكبير في قطاع النقل”.

وأضاف كريم أن “وزارة النقل أبرمت اتفاقًا مع الجانب الأردني كذلك لتعزيز حركة مرور الشاحنات الكبيرة بين البلدين دون أي معوقات أو معرقلات”.

وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت سابقًا مباشرتها في دراسة مشروع الربط السككي بين العراق والسعودية، وذلك بعد الاجتماعات المتكررة بين لجنتي التنسيق العراقية – السعودية.

من جانبه، أوضح مدير شركة السكك الحديدية في الوزارة سلام جبر أن اللجان المشتركة بين العراق والسعودية والتي يترأسها وزير النقل كاظم الحمامي باشرت بتحديد المسار الأولي لمشروع ربط خط سكة من محطة السماوة في محافظة المثنى باتجاه الحدود مع السعودية.