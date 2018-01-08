العراق يبدأ إنشاء خط سكك حديدية باتجاه السعودية

أعلنت وزارة النقل العراقية مباشرتها في مشروع الربط السككي بين العراق والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد الاجتماعات المتكررة بين لجنتي التنسيق العراقية – السعودية.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن مدير شركة السكك الحديدية في الوزارة سلام جبر قوله: إن اللجان المشتركة بين العراق والسعودية والتي يترأسها وزير النقل كاظم الحمامي باشرت بتحديد المسار الأولي لمشروع ربط خط سكة من محطة السماوة في محافظة المثنى باتجاه الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن الشركة كلّفت مهندسين وعاملين لتحديد المتطلبات الفنية للمشروع ونقاط الإحداثيات والمواصفات وغيرها، حيث أكد مهندسو المشروع أنه قابل للتنفيذ.

ويأتي ذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلاقات العراقية – السعودية والانفتاح العراقي على المحيط العربي، حيث تبادل مسؤولون عراقيون الزيارات مع السعودية والإمارات ومعظم دول الخليج الأخرى.

وأعلن وزير النقل العراقي كاظم الحمامي أثناء زيارته للسعودية العام الماضي عزم بلاده تنفيذ مشاريع كبرى بين العراق والسعودية، وأبرزها خط سكة الحديد المتوقف منذ عقود والذي سيربط المملكة العربية السعودية بمحافظات الوسط والجنوب في العراق.

وأشار الحمامي في تصريحاته إلى أن تلك الخطوة ستعزز قوة الحركة الاقتصادية بين البلدين، كما أنها كفيلة بإتمام الربط العربي بالسكة الحديد.