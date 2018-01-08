العراق.. أحكام بإعدام 75 متهمًا بالانتماء إلى داعش

قضت محكمة استئناف نينوى بإعدام 75 متهمًا بالانتماء إلى تنظيم داعش، بعد إدانتهم بجرائم قتل إبان سيطرتهم على مدينة الموصل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن مصدر قضائي قوله:” إن المحكمة بدأت بتفعيل إجراءاتها القانونية بتنفيذ العقوبات على 201 شخص، ممن ثبت تورطهم بانتمائهم لداعش”.

وأضاف المصدر أن “المحكمة قضت أيضًا بالسجن المؤبد بحق 39 متهمًا، في حين أصدرت أحكامًا متفاوتة بحق 87 آخرين”.

وتحتجز القوات الأمنية العراقية آلاف الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش في عدة محافظات من البلاد، بينهم 250 عنصرًا من الجنسيات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى 1700 عائلة من عوائل التنظيم، بينهم نساء وأطفال من 18 دولة مختلفة.

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