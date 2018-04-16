تعليق الدراسة في منطقة الرياض بسبب موجة غبار كثيف (فيديو )‎

أعلنت منطقة الرياض، مساء الإثنين، تعليق الدراسة في مدارس العاصمة وعدد من المحافظات التابعة للمنطقة بسبب موجة غبار كثيفة اجتاحت المنطقة وسط تحذيرات من الدفاع المدني وهيئة الأرصاد البيئية.

وقال المتحدث باسم تعليم منطقة الرياض، علي الغامدي، في بيان قصير “نظرا لصدور (تحذير) من هيئة الأرصاد عن حالة الطقس والآثار المترتبة عليها وحرصاً على أبنائنا الطلاب والطالبات فقد وجه مدير عام التعليم بـ #تعليق_الدراسة ليوم غد الثلاثاء في مدارس #الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما”.

موجة غبار قوية تجتاح الرياض الان#غبار_الرياض pic.twitter.com/FbmkJdempy — الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) April 16, 2018

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض قد وجهت الجميع بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عمومًا، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك.

وجاء تحذير الدفاع المدني نتيجة لورود تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول تعرُّض منطقة الرياض كافة، والأجزاء المجاورة لها، لنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ويحد من مدى الرؤية إلى أقل من ١٠٠ متر. ويستمر ذلك حتى غد الثلاثاء الثانية فجرًا.

وتداول مدونون سعوديون من سكان العاصمة السعودية صورًا للغبار الكثيف الذي خيم على المدينة وصعب الرؤية في طرقاتها بمشهد ليس بغريب على أبناء المدينة القابعة وسط صحراء المملكة.

وتشهد مناطق أخرى من المملكة تقلبات جوية تتكرر في مثل هذه الفترة من كل عام، وتتسبب بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات نتيجة أمطار غزيرة تخلف سيولًا جارفة أو موجات غبار كثيفة تحجب الرؤية.