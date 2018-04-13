بالفيديو.. عباس إبراهيم يفاجئ سعوديين بعودته بأغنية لولي العهد بعد غياب طويل

عاد المطرب السعودي الشاب عباس إبراهيم مجددًا للساحة الفنية بعد انقطاع مفاجئ دام عدة سنوات، بأغنية وطنية مهداة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعنوان “المجدد”.

وتمكن عباس بداية صعوده ورغم صغر سنه الذي لم يتجاوز 14 عامًا في 2002 من منافسة كبار الفنانين، بعد أن تصدرت مبيعات ألبومه الأول “اسمعوني” أسواق الكاسيت آنذاك.

ولاقت أغنيته “ناديت” شهرة تجاوزت المحلية إلى العربية، وتميز صوته رغم صغر السن بالقوة والدفء، حيث رأى كثيرون أنه خليفة الفنان محمد عبده، وقد اكتشف موهبته الملحن سامي إحسان، كما لاقى تشجيعًا كبيرًا من الفنان عبدالرب إدريس.

ورغم طعم النجاح الذي عرفه عباس مبكرًا، إلا أنه اختفى فجأة عن الساحة الفنية وانقطع تمامًا، فيما كان دائمًا يردد أنه سيعتزل ويكتفي بالإنشاد.

وفاجأ المطرب السعودي الشاب جمهوره، بعودته للساحة الفنية بأغنية “المجدد”، دون أن يتضح إن كانت هذه عودة فعلية للساحة الغنائية، أم مجرد حضور رمزي.

ورحب به محبيه عبر هاشتاغ #عباس_ابراهيم في موقع التواصل “تويتر” بالمطرب الشاب، وعلق مغردة يدعى “فيصل”: “بعد غياب ٦ سنوات اليوم رجع بأغنية وطنية، نتمنى ينزل البوم يعوضنا فيه عن فترة غيابه”.

فيما لمح “عبدالله الزهراني”: “هذا الفنان اللي كاد أن يطمس فنانين كثير ويضعهم خلفه أُبعد عن الساحه الفنيه بفعل فاعل .. لكن حمدلله انه رجع .. حنجره ذهبية وحبال صوتيه نادره وثقه بمخارج الحروف وإحساس دافىء .. عباس ابراهيم”.

وقالت “مها”: “خليط من الفنان محمد عبده والفنان عبدالمجيد عبدالله احبه له ذكريات هو واغانيه”.

وأيدت “نورة”: “صوت جبار وخليفة أبو نورة (محمد عبده)”.