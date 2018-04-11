الأمير محمد بن سلمان يصل إسبانيا في زيارة رسمية (صور)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إلى إسبانيا في زيارة رسمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله العاصمة مدريد سفير المملكة لدى إسبانيا الأمير منصور بن خالد بن فرحان ووزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس دي كوسبيدال وسفير إسبانيا لدى المملكة ألبارو إيرانثو والمديرة العامة لشؤون المغرب والبحر المتوسط والشرق الأوسط إيبا فيليثيا مارتينيث سانشيث وقائد قاعدة “توريخون دى أردوث” العسكرية وملحقاتها اللواء خوليوأيوسوميقيل والمساعد الميداني لملك البلاد وعدد من المسؤولين في البلدين.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن عن الزيارة عبر بيان رسمي صدر عنه، الأربعاء، جاء فيه أنه “بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر الأمير محمد بن سلمان إلى إسبانيا في زيارة رسمية”.

وأضاف أنه “استجابة للدعوة المقدمة من حكومة مملكة إسبانيا، غادر الأمير محمد في زيارة رسمية إلى إسبانيا، يلتقي خلالها ملك مملكة إسبانيا فيليبي السادس، ورئيس الوزراء مريانو راخوي بري وعددًا من المسؤولين؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.