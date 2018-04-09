إسبانيا تدعو ولي العهد السعودي لحضور مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

قالت صحيفتا وhispanidad eleconomista ، مساء الإثنين إن مدريد وجهت دعوة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لحضور لقاء فريقي ريال مدريد ويوفنتوس الذي سيقام في العاصمة مدريد، يوم الأربعاء المقبل.

وجاءت الدعوة بالتزامن مع زيارة مرتقبة للأمير الشاب إلى إسبانيا قادمًا من فرنسا وقبلها الولايات المتحدة الأمريكية، في جولة خارجية طويلة يهيمن الاقتصاد على جدول أعمالها إلى حد كبير.

ولم يعلّق مكتب ولي العهد السعودي على تقرير الصحيفة بتأكيد حضوره المباراة أو النفي، لاسيما مع توقع وصول الأمير الشاب إلى مدريد يوم الخميس، بعد يوم من موعد المباراة.

وسبق للأمير محمد أن فاجأ جماهير كرة القدم في السعودية العام الماضي وحضر مباراة فاصلة لمنتخب بلاده، انتهت بفوزهم على منتخب اليابان والتأهل لكأس العالم المقبلة في روسيا.

وتستضيف العاصمة مدريد، يوم الأربعاء، مباراة الإياب من كأس أبطال أوروبا بلقاء العملاقين ريال مدريد ويوفنتوس؛ لحجز بطاقة التأهل للدور المقبل.

ويضم الدوري الإسباني لكرة القدم عدة لاعبين سعوديين انتقلوا إلى أندية إسبانية ضمن اتفاق أبرمته هيئة الرياضة السعودية قبل أشهر مع الجانب الإسباني؛ بهدف رفع سوية اللاعبين السعوديين قبل مشاركة منتخب بلادهم بكأس العالم المقبلة في روسيا.