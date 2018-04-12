السعودية.. انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الدمام

انطلق، عصر اليوم الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، في دورته العادية الـ29 المقرر انعقادها الأحد المقبل.

وترأس الاجتماع وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، إذ تسلم رئاسة الاجتماع من نظيره الأردني أيمن الصفدي، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويناقش الوزراء 18 بندًا أبرزها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي ومستجداته، وتطورات الأزمات السورية والليبية واليمنية، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وإضافة لتلك الملفات يناقش الاجتماع -أيضًا- التقارير المرفوعة إلى القمة العربية ومنها تقرير رئاسة القمة السابقة، عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام، أحمد أبوالغيط، عن العمل العربي المشترك.

وتنعقد القمة العربية بدورتها التاسعة والعشرين في الدمام بالسعودية، الأحد المقبل، على مستوى زعماء وملوك ورؤساء الدول العربية.

وقمة الدمام 2018 هي الرابعة في السعودية، إذ سبق وأن عقدت قمتان في الرياض، عامي 1976 و2007، إضافة إلى قمة اقتصادية في الرياض أيضًا، عام 2013.